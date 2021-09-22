غرامة مخالفة تسجيل المولود الجديد 1443 بقرار الأحوال المدنية السعودية

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غرامة مخالفة تسجيل المولود الجديد 1443 ، بالمملكة العربية السعودية، والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية السعودية، إدارة الأحوال المدنية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، وشددت على المواطنين، بالالتزام بسرعة تسجيل المواليد الجدد، حتى آخر موعد السماح، لكي لا تطبق عليهم غرامة مخالفة تسجيل المواليد، والذي سيتم تطبيقها بعد 30 يوم من ولادة الطفل، بالقيمة المقدرة من وزارة الداخلية، كذلك يجب على المواطن الالتزام باختيار اسم المولود، وفق ضوابط تسجيل أسماء المواليد، التي تم الإعلان عنها من قبل الأحوال المدنية 1443هـ، والجدير بالعلم أن وزارة الداخلية الأحوال المدنية، تعمل بنظام الرقمنة الإلكتروني، حيث تتيح للمواطن ، تسجيل المولود إلكترونيًا عبر منصة أبشر absher، وفق رؤية المملكة 2030م.غرامة مخالفة تسجيل المولود الجديد 1443
في نفس السياق السابق ذكره، فقد تم تقدير غرامة مخالفة تسجيل المولود الجديد، من قبل وزارة الداخلية بالأحوال المدنية السعودية، ب 50 ريال سعودي، عن كل تأخير يحتسب من يوم ولادة الطفل، إلى الحد الأقصى المسموح به، والمقدر بثلاثون يومًا من يوم ولادة الطفل، وعن الفئات المسموح لها، بتسجيل الطفل بالأحوال المدنية، نذكر منها:
- أولًا بإمكان المحصن بجرعة أولى، من لقاح كورونا، التسجيل.
- كما بإمكان المحصن بجرعتين لقاح كورونا، التسجيل.
- في الختام بإمكان المحصن المتعافي من كورونا، التسجيل.
في الختام نوضح أبرز ضوابط تسجيل أسماء المواليد ، قامت بتحديدها منذ أيام، الأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية، ليتمكن من خلاها المواطن تسجيل اسم المولود، ونذكرها بالترتيب التالي:
- أولًا بإمكان المواطن تسجيل اسم المولود معرف ب (ال)، مثل العنود، والوليد، فهي من أسماء مجتمعنا العربي، المعروفة منذ القدم.
- كما تم منع جميع الأسماء المخالفة، للشريعة الإسلامية، والتي تعد شرك بالله، مثل عبد الرسول.
- أيضًا منعت نهائيًا كافة الأسماء المركبة، مثل محمد صالح،.. إلخ.
- كذلك تم منع كافة الألقاب، التي توضع قبل اسم المولود، مثل السيد،… إلخ.
- في النهاية منعت تمامًا، إضافة العبارات التعرفية، بعد خانة الاسم، مثل المعروف بكذا… إلخ.
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غرامة مخالفة تسجيل المولود الجديد 1443 ، بالمملكة العربية السعودية، والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية السعودية، إدارة الأحوال المدنية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، وشددت على المواطنين، بالالتزام بسرعة تسجيل المواليد الجدد، حتى آخر موعد السماح، لكي لا تطبق عليهم غرامة مخالفة تسجيل المواليد، والذي سيتم تطبيقها بعد 30 يوم من ولادة الطفل، بالقيمة المقدرة من وزارة الداخلية، كذلك يجب على المواطن الالتزام باختيار اسم المولود، وفق ضوابط تسجيل أسماء المواليد، التي تم الإعلان عنها من قبل الأحوال المدنية 1443هـ، والجدير بالعلم أن وزارة الداخلية الأحوال المدنية، تعمل بنظام الرقمنة الإلكتروني، حيث تتيح للمواطن ، تسجيل المولود إلكترونيًا عبر منصة أبشر absher، وفق رؤية المملكة 2030م.غرامة مخالفة تسجيل المولود الجديد 1443
في نفس السياق السابق ذكره، فقد تم تقدير غرامة مخالفة تسجيل المولود الجديد، من قبل وزارة الداخلية بالأحوال المدنية السعودية، ب 50 ريال سعودي، عن كل تأخير يحتسب من يوم ولادة الطفل، إلى الحد الأقصى المسموح به، والمقدر بثلاثون يومًا من يوم ولادة الطفل، وعن الفئات المسموح لها، بتسجيل الطفل بالأحوال المدنية، نذكر منها:
- أولًا بإمكان المحصن بجرعة أولى، من لقاح كورونا، التسجيل.
- كما بإمكان المحصن بجرعتين لقاح كورونا، التسجيل.
- في الختام بإمكان المحصن المتعافي من كورونا، التسجيل.
في الختام نوضح أبرز ضوابط تسجيل أسماء المواليد ، قامت بتحديدها منذ أيام، الأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية، ليتمكن من خلاها المواطن تسجيل اسم المولود، ونذكرها بالترتيب التالي:
- أولًا بإمكان المواطن تسجيل اسم المولود معرف ب (ال)، مثل العنود، والوليد، فهي من أسماء مجتمعنا العربي، المعروفة منذ القدم.
- كما تم منع جميع الأسماء المخالفة، للشريعة الإسلامية، والتي تعد شرك بالله، مثل عبد الرسول.
- أيضًا منعت نهائيًا كافة الأسماء المركبة، مثل محمد صالح،.. إلخ.
- كذلك تم منع كافة الألقاب، التي توضع قبل اسم المولود، مثل السيد،… إلخ.
- في النهاية منعت تمامًا، إضافة العبارات التعرفية، بعد خانة الاسم، مثل المعروف بكذا… إلخ.
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