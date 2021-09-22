أخبار اليمن : قطاع الاعلام بالمؤتمر يعزي الزميل ابراهيم الحجاجي بوفاة والده

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قطاع الاعلام بالمؤتمر يعزي الزميل ابراهيم الحجاجي بوفاة والده

بعث العاملون في القطاع الاعلامي بالمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة إلى الزميل ابراهيم الحجاجي وذلك بوفاة المغفور له باذن الله والده . قطاع الاعلام بالمؤتمر يعزي الزميل ابراهيم الحجاجي بوفاة والدهبعث العاملون في القطاع الاعلامي بالمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة إلى الزميل ابراهيم الحجاجي وذلك بوفاة المغفور له باذن الله والده . وعبر العاملون في القطاع الاعلامي عن خالص العزاء وصادق المواساة للزميل ابراهيم الحجاجي وإخوانه وكافة افراد الاسرة بهذا المصاب الجلل. سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..

"إنا لله وإنا اليه راجعون".



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