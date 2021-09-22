الجزائر تقرر تنكيس العلم الوطنى 3 أيام حدادا على الرئيس السابق

جدة - نرمين السيد - قرر الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، على إثر وفاة رئيس الدولة السابق ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، تنكيس العلم الوطنى لمدة 3 أيام، ابتداءً من اليوم، عبر كامل الأراضى الجزائرية.





كانت رئاسة الجمهورية الجزائرية، قد أعلنت صباح اليوم الأربعاء، وفاة رئيس الدولة ورئيس مجلس الأمة السابق عبد القادر بن صالح عن عمر ناهز 79 عاما. وأفادت الرئاسة، فى بيان لها، بأن جنازة الفقيد ستشيع، غدا الخميس، بعد صلاة الظهر بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة.

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