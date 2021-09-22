المغرب: القبض على 4 أشخاص يشتبه فى ارتباطهم بخلية إرهابية موالية لداعش

جدة - نرمين السيد - تمكنت سلطات الأمن المغربية من القبض على أربعة أشخاص يشتبه فى ارتباطهم بمخططات الخلية الإرهابية الموالية لتنظيم "داعش" والتى تم ضبطها بمدينة الرشيدية فى الرابع عشر من شهر سبتمبر الجارى.





وأفاد بيان لسلطات الأمن المغربية، اليوم الأربعاء، بأن القبض على المشتبه بهم يأتى فى إطار التحريات المتواصلة فى هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وبهدف القبض على جميع الأعضاء الذين ينشطون فى إطار هذه الخلية الإرهابية، وتحديد امتداداتها وارتباطاتها الداخلية والدولية، إضافة إلى رصد كافة مشاريعها ومخططاتها التخريبية الهادفة لتهديد النظام العام.

وأضاف أن المعلومات الأولية، توصلت إلى أن أعضاء الخلية بايعوا الأمير المزعوم لتنظيم "داعش"، وقاموا بحملة استقطاب وتجنيد لضم أشخاص لتنظيمهم الإرهابى الذى اختاروا له اسم "جماعة التوحيد الإسلامى بالمغرب".

وذكر البيان أن التحريات توصلت إلى أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية كانوا بصدد التحضير للقيام بعمليات إرهابية على الأراضى المغربية، حددوا لها أهدافا تتمثل فى مهاجمة منشآت أمنية وعسكرية، واستهداف قائمة محددة لموظفين يشتغلون فى مرافق أمنية وعسكرية وإدارات عمومية باستخدام أسلوب الإرهاب الفردى، إما بواسطة التسميم أو التصفية الجسدية.

وأشار إلى أن أعضاء هذا التنظيم، أكدوا رغبتهم فى التجنيد والاستقطاب للالتحاق بـ"ولاية خرسان، باعتبارها ملاذًا جديدًا للتنظيمات الإرهابية، كما عبروا عن مناصرتهم ومباركتهم للعمليات الإرهابية التى استهدفت مطار العاصمة الأفغانية فى الآونة الأخيرة.

ولفت بيان سلطات الأمن المغربية إلى أنه يجرى حاليا إيداع جميع الأشخاص الذين تم القبض عليهم البالغ عددهم حتى الآن سبعة أشخاص، تحت الحراسة لاستكمال التحقيقات التى يجريها المكتب المركزى للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف.