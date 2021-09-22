جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الإيرانى حسين أمير عبد اللهيان، أن إيران ستستأنف مفاوضات فيينا ليس لإهدار الوقت ولا تقبل بسلوك أمريكا غير البناء ولا تعطل البلاد لوعود فارغة أطلق مثيلها سابقا أيضا، حسبما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبى يدعو إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الذرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.