مناطق السعودية تتزين احتفالا باليوم الوطني السعودي الـ 91

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محمد سياف - ابو ظبي - تحتفل المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر هذا العام باليوم الوطني السعودي الـ91 ، تحت شعار “هي لنا دار” الذي أطلقها رئيس الهيئة العامة لترفيه المستشار تركي آل الشيخ.

وبهذه المناسبة عبر آل الشيخ في أبياته الشعرية عن اعتزاز المواطنين بالمملكة وحبهم لها، كما أشار إلى مكانتها الرفيعة وتأييده لحامي البلاد جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهدة الأمير محمد بن سلمان، لافتا على أن الشعب السعودي يتخذ من المملكة دارا له، ووصفها بأنها موطن العز عالية المقام وان الجميع يهيمون بحبها.

مظاهر الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 91

تقوم الهيئة العامة للترفيه بتنظيم الفعاليات هذا اليوم من خلال دعاء المواطنين بنزول إلى الشوارع وغناء النشيد الوطني والأغاني الرسمية للدولة التي يتم تصوريها فيديوهات وترسل إلى الموقع الخاص بوزارة الهيئة العامة لترفيه مع إضافة شعار المملكة.

كما تنظم مجموعة من العروض مع إطلاق الألعاب النارية في الحدائق العامة يتم الإعلان عن مواعيدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل مشاركة المواطنين فيها، بالإضافة إلى تزين الشوارع بالألوان الخضراء والأعلام وتقديم الهدايا والجوائز إلى السعوديين وغير السعوديين.

بالإضافة إلى بث التلفزيون السعودي مجموعة من العروض الجوية التي تقوم بها وزارة الدفاع الجوية، وذلك من خلال مشاركة الطائرات الحربية الجوية التي تتحرك في السماء بطريقة بارعة ومعبرة لترسم العلم السعودي في الجو وبعض الرسوم المميزة عن الوطن والملك تستمر تلك العروض على مدار اليوم.

سبب الاحتفال باليوم الوطني السعودي 91

يرجع إلى المرسوم الملكي الذي أصدره مؤسس المملكة الملك عبد العزيز آل سعود برقم 2716 بتاريخ 17 جماد الأول عام 1351 هجري الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، كما تم اختيار العلم الحالي للملكة والذي يشير إلى توحيد جميع مناطق المملكة، ذلك ابتداء من يوم الخميس 21 جماد الأول 1351 الموافق 23 سبتمبر من كل عام 1932.

منح الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 91

تمنح السلطات السعودية في هذا اليوم إجازة رسمية لمواظفتيها في القطاعات المختلفة بالإضافة إلى تقديم الجوائز القيمة لكل الشعراء الذي لاقت قصائدهم مدحا من الشعب والمتخصصين في هذا المجال تعظيما لهذا اليوم .

وفي السياق دعا وزير الثقافة الأمير بندر بن عبد الله بن فرحان جميع الشعراء في المملكة ، إلى إرسال قصائدهم الشعرية التي تعبر عن هذا اليوم وذلك لتكريم أصحاب القصائد المتميزة من قبل الوزارة.