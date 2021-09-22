رابط استمارة الدخل البديل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق molsa.gov.iq

رابط استمارة الدخل البديل، زاد البحث في جميع أنحاء المحافظات العراقية عن الرابط الخاص بالتسجيل في الاستمارة الجديدة التي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في يوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر 2021، والتي تهدف إلى صرف مساعدات للأسر الفقيرة والمتعففة في العراق وهذا بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، وسنتابع معكم طريقة التسجيل في الاستمارة فور إطلاقها، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

استمارة الدخل البديل 2021

وقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية في يوم امس الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر 2021 عن اطلاق استمارة الدخل البديل للعام 2021، وهذا لمساعدة الأسر المحتاجة الفقيرة والمتعففة والعاطلين عن العمل في جميع أنحاء المحافظات العراقية.

وقد أعلنت مصادر مسؤولة بالوزارة أن الاستمارة تم اعدادها من قبل أشخاص من حاملي الشهادات العليا، والتي تهدف إلى مساعدة الأسر الفقيرة المنتشرة في العراق وهذا لمساعدتهم على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة الحالية التي تمر بها البلاد.

وقد اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أن عدد الأسر التي تحصل على المعونة الاجتماعية يبلغ في الاجمالي مليون و427 ألف أسرة، منها 996 ألف أسرة يعيلها رجل، و431 ألف أسرة تعيلها سيدة.

وهناك أيضا العديد من الأسر التي لا تحصل على المعونة الاجتماعية لذا لجأت الوزارة إلى اطلاق الاستمارة التي ذكرناها لكم.

رابط استمارة الدخل البديل molsa.gov.iq

ويمكن للسادة الراغبين في الاستفادة من المساعدة التسجيل في الاستمارة الالكترونيا وهذا عند اطلاقها في موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الرسمي من الرابط molsa.gov.iq.

سيطلب منك ادخال رمز التحقق varification code.

قم بكتابته في الخانة المخصصة.

اضغط على زر submit.

اختر خيار هيئة الحماية الاجتماعية الموجودة بالقائمة الرئيسية.

عندما تتاح الاستمارة اضغط على تسجيل استمارة الدخل البديل.

ادخل جميع البيانات الصحيحة المطلوبة منك في الاستمارة.

قم بالضغط على تسجيل.

وبعد أن تقوم الوزرة باتاحة الاستمارة يقوم الراغبين في الاستفادة بالتسجيل، وبعد انتهاء عمليات التسجيل ستقوم الوزارة بمراجعة الاستمارات والإعلان عن اسماء المقبولين بها، فتابعوا معا لتتعرفوا على كل جديد.