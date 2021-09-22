تمويل سيارات الراجحي بالنسبة للسعوديين وغير السعوديين وطرق التقديم عليه

تمويل سيارات الراجحي ، يعد من أكثر عمليات البحث الرائجة على مدار العام، وذلك بسبب سعي الكثيرين في الحصول على سياراتهم الخاصة لتحقيق شغفهم أو للعمل بها وتحسين دخلهم، لذلك تتسارع العديد من المؤسسات المالية والبنكية في تقديم أفضل عروض التمويلات على السيارات لتجتذب اكبر عدد من العملاء مع توفير احتياجاتهم، ويعد بنك الراجحي الأكثر انتشاراً في تقديم التمويلات المختلفة حيث أنه يقدم العديد من التمويلات الشخصية بالإضافة إلى تمويلات السيارات وعروضها المقدمة منه، وفي هذا المقال سوف نتعرف معاً على تمويل سيارات الراجحي بالنسبة للسعوديين وغير السعوديين والشروط الواجب توافرها وطريقة التقديم على قرض السيارة المناسب لنا.

ما هي تمويلات السيارات المقدمة من بنك الراجحي

يقدم مصرف الراجحي العديد من الحلول التمويلية للحصول على السيارات فمهنا تمويل شراء السيارة بالتقسيط، أو عن طريق تمويل الإيجار التمليكي للسيارات والتي يمكن الاستفادة منها عملاء تحويل المرتب في بنك مصرف آخر، وسوف نقوم بالعرض لكم طريقة الحصول على تمويل شراء السيارة بالتقسيط بشكل ميسر ومبسط.

مزايا تمويل سيارات الراجحي بالتقسيط

يعد من أهم مزايا تمويلات مصرف الراجحي أنها تكون مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث يقوم البنك بشراء السيارة التي يرغب العميل في امتلاكها من أحد المعارض الخاصة بالمصرف أو من أحد البائعين المعتمدين لدى البنك، ثم يقوم ببيعها له حسب المدة والربح الذي تم الاتفاق عليه مع البنك، مع أعطاء العميل ميزة التسجيل باسمه مباشرةً أو بيعها فيما بعد بدون حفظ الملكية لصالح البنك، كما يعد من المزايا الأخرى التي يقدمها البنك هي سهولة الحصول على التمويل بأسعار تنافسية في أسرع وقت ممكن.

شروط الحصول على تمويل شراء السيارة بالتقسيط

لتتمكن من الحصول على تمويل السيارة الخاص بك من مصرف الراجحي يجب أن تتوافر لديك الشروط والمستندات التالية:

يجب أن لا يقل الدخل الشهري عن 2000 ريال سعودي.

يشترط في المتقدم أن لا يزيد عمره عن 65 عاماً بالنسبة للمدنين أما للعسكريين حسب الرتبة العسكرية عن سن التقاعد.

يجب على المتقدم الحصول على عرض أسعار موجه إلى البنك والعميل.

الحصول على نموذج الطلب بعد تعبئته.

بالنسبة للوافدين يجب تقديم صورة من تأشيرة الإقامة الخاصة بهم.

تقديم صورة ضوئية من جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية.

يجب على المتقدم ذكر العنوان داخل المملكة العربية السعودية.

تقديم شهادة رسمية بالراتب مصدق عليها من وزارة التجارة.

في حالة إذا كان العميل غير مرتبط بتحويل راتب تقديم كشف حساب بنكي عن أخر عمليات تحويل راتبه لأخر 6 أشهر.

طريقة التقديم على تمويل السيارات من بنك الراجحي

إذا توافرت الشروط السابق ذكرها في المتقدم يمكنه التقديم بطلب الحصول على التمويل من مصرف الراجحي بعدة طرق مختلفة ومنها إلكترونياً عبر زيارة موقع بنك الراجحي، أو عن طريق تقديم الطلب باستخدام خدمة المباشر للأفراد أو عن طريق زيارة اقرب فرع للبنك قريب منك.

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا لكم كل ما يخص تمويل شراء سيارة بالتقسيط من مصرف الراجحي.