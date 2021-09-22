الخارجية : نتابع تفاصيل العثور على جثة أردني في الجزائر

دوت الخليج :- قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول إن الوزارة تتابع تفاصيل العثور على جثة مواطن أردني في الجزائر.

وأوضح : أن مركز العمليات في الوزارة يتابع من خلال سفارة المملكة الأردنية في الجزائر كافة التفاصيل حول جثة المواطن الأردني، مبينا أن هناك شبهة جنائي ، وفق هلا اخبار .

وأشار إلى عمل وزارة الخارجية والسفارة الأردنية مع السلطات المختصة في الجزائر للوقوف على التفاصيل، منوها بأن المواطن المعثور على جثته مقيم في الجزائر منذ مدة طويلة.