أبوالغيط يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات الليبية فى موعدها وحل المليشيات

جدة - نرمين السيد - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابى فى ليبيا فى موعده فى 24 ديسمبر المقبل، وسرعة العمل على إنهاء التواجد العسكرى الأجنبى وحل المليشيات المحلية فى البلاد.





جاء ذلك فى مداخلة الأمين العام للجامعة العربية اليوم الأربعاء، أمام اجتماع "متابعة مسار برلين حول الوضع فى ليبيا" الذى عقد على هامش أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العام للأمم المتحدة فى نيويورك.

وقال الأمين العام: "منذ اجتماعنا فى برلين فى شهر يونيو الماضى حدثت تطورات عديدة بعضها يصب فى اتجاه تنفيذ ما توافقنا عليه والبعض الآخر لايزال بعيداً عن ذلك"، ولفت إلى أن التطور الأخير المتمثل فى قيام مجلس النواب الليبى بسحب الثقة من الحكومة "يعد مقلقا".

وأضاف "فى حين أنه يعد ممارسة سياسية عادية فى الظروف الطبيعية، إلا أنه فى إطار الوضع الليبى العام لابد أن ننظر إليه على أنه تطور قد يغير من مسار العملية السياسية على النحو الذى أيده المجتمع الدولى من خلال مسار برلين وأيضا مجلس الأمن".

وتابع "إنه من وجهة نظر الجامعة العربية فإن هناك نقطتين هامتين يجب التأكيد عليهما فى هذه المرحلة، الأولى: تتعلق بالاستحقاق الانتخابى فى 24 ديسمبر المقبل، وهو استحقاق هام نرغب فى رؤيته يتحقق وندعمه بالكامل".

وقال: "لا أريد أن استبق الاحداث بالإشارة إلى أن أى تأخير فى عقد الانتخابات يمكن أن يكون مصدراً رئيسياً لعدم الاستقرار فى ليبيا، وهو ما ينبغى تجنبه بكل الوسائل، ولكن لنرى ما سيحدث على الأرض وكيف سيتعامل القادة الليبيون مع معطيات الموقف الجديد".

وأضاف أن النقطة الثانية، تتصل بموضوع التواجد العسكرى الأجنبى فى ليبيا وضرورة التوصل إلى الصيغ المناسبة لإنهائه فعلياً فى أقرب فرصة، مؤكدا أن المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية لا مكان لها، وينبغى أن ترحل جميعاً عن ليبيا.

وتابع: "واتصالاً بذلك فإن موضوع حل المليشيات المحلية أصبح فى نظرنا يشكل عائقاً واضحاً أمام استعادة الدولة الليبية قدرتها على بسط نفوذها وسيادتها بالكامل على كافة أراضيها وفى مختلف مجالات عملها".

وناشد أبوالغيط جميع أطراف العمل السياسى فى ليبيا من حكومة ومجلس رئاسى ومجلس نواب ومجلس دولة، وسياسيين وغيرهم قائلا: "الخلافات السياسية أمر طبيعى ومفهوم وتحدث فى كل الدول، وأتمنى أن يضع الجميع دائماً نصب أعينهم المصلحة العليا للدولة الليبية قبل أى اعتبارات ضيقة أخرى"، وأعرب عن تمنياته لليبيا بالاستقرار والازدهار، متعهدا بالاستمرار فى متابعة الوضع ودعمه بكل الإمكانيات.