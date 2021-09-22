اختفاء طائرة في إقليم خاباروفسك

اختفاء طائرة في إقليم خاباروفسكأكدت وزارة الطوارئ الروسية اليوم اختفاء طائرة من طراز (ان 26) على متنها ستة أشخاص من على شاشة الرادارات في إقليم خاباروفسك بأقصى شرق البلاد.

ووفق البيانات المتوفرة فإن الطائرة التابعة لمؤسسة الاختبارات والنظم الجوية اختفت من الرادارات في منطقة جبلية تقع فيها محمية طبيعية على بعد نحو 38 كلم من مدينة خاباروفسك أثناء تنفيذها طلعة تقنية بهدف اختبار أجهزة اتصال جوية.

وأوضحت وكالة انترفاكس نقلاً عن مصدر وصفته بالمطلع أن تحليق الطائرة جرى عند ارتفاع 600 متر.

وهرعت فرق الإنقاذ إلى المنطقة التي اختفت فيها الطائرة بحثاً عنها.