حفتر يعلق مهامه العسكرية.. ويعين خلفا له

علق قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، الأربعاء، مهامه العسكرية رسميا، معلنا تكليف رئيس أركان الجيش، الفريق عبد الرازق الناظوري، بمهام القائد العام.

وأعلن المشير خليفة حفتر، تعيين عبد الرازق الناظوري في منصب قائد الجيش، لمدة 3 أشهر، حتى الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، موعد الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك بعد أسبوعين من إقرار قانون انتخابي، يتيح لحفتر الترشح، ثم تولي منصبه العسكري مجددا في حال عدم انتخابه.

والقانون المكون من 77 مادة، والذي نشر في 9 سبتمبر، ويحمل رقم 1 لسنة 2021 وتوقيع رئيس مجلس النواب، ينظم الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر.

وتشير مادة من القانون، إلى إمكانية ترشح أي عسكري أو مدني لمنصب الرئيس، شرط "التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر"، وفي حال عدم انتخابه "يعود لسابق عمله".