الملك سلمان: ندعم جهود وضع حل ملزم لمشكلة سد النهضة يحفظ حقوق مصر والسودان

جدة - نرمين السيد - وجدد العاهل السعودى، فى كلمة المملكة التى ألقاها اليوم عبر الاتصال المرئى، أمام أعمال الدورة الـ (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، بحسب "وكالة الأنباء السعودية" حرص المملكة على تعافى الاقتصاد العالمى، وهو ما يتجلى فى الجهود الريادية التى بذلتها، بالتعاون مع شركائها فى تحالف أوبك بلس، وفى إطار مجموعة العشرين، لمواجهة الآثار الحادة التى نجمت عن جائحة كورونا، وذلك لتعزيز استقرار أسواق البترول العالمية وتوازنها وإمداداتها، على نحو يحفظ مصالح المنتجين والمستهلكين.

وفيما يلى نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالى

معالى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

معالى الأمين العام للأمم المتحدة

السيدات والسادة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

نود فى البداية تهنئة عبد الله شاهد، على انتخابه رئيساً للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، راجياً له التوفيق فى أداء مهامه.

كما أتقدم بالشكر فولكان بوزكير، لجهوده المبذولة خلال رئاسته للدورة السابقة، وأبارك لمعالى الأمين العام للأمم المتحدة على إعادة تعيينه لولاية ثانية فى منصبه، مشيداً بالعمل المميز الذى يقوم به لرفع كفاءة مؤسسات الأمم المتحدة، بما يحقق أهداف ميثاقها.

السيد الرئيس،

المملكة العربية السعودية من الأعضاء المؤسسين لمنظمة الأمم المتحدة، وهى ملتزمة منذ توقيعها على ميثاق سان فرنسيسكو بمقاصدها ومبادئها، التى تهدف لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وحل النزاعات سلمياً، واحترام السيادة والاستقلال، وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول.. إن ما يواجه المجتمع الدولى اليوم من تحديات يتطلب تعزيز التعاون الدولى متعدد الأطراف.. فقد أثبتت جائحة كورونا أن الطريق للتعافى المستدام يعتمد على تعاوننا جميعاً فى إطار جماعى.. وقد قامت المملكة العربية السعودية بدور حيوى فى قيادة الاستجابة العالمية لهذه الجائحة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين العام الماضى، ودعمت المملكة الجهود العالمية لمواجهة هذه الجائحة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى، إضافة إلى تقديمها 300 مليون دولار لمساعدة جهود الدول فى التصدى للجائحة.

ورغم الصعوبات الاقتصادية، فإن المملكة العربية السعودية مستمرة فى الالتزام بدورها الإنسانى والتنموى الكبير فى مساعدة الدول الأكثر احتياجاً وتلك المتضررة من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية.

وهى أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية على المستويين العربى والإسلامى خلال عام 2021، ومن أكبر ثلاث دول مانحة على المستوى الدولى.

وتحرص المملكة على تعافى الاقتصاد العالمى، وهو ما يتجلى فى الجهود الريادية التى بذلتها، بالتعاون مع شركائها فى تحالف أوبك بلس، وفى إطار مجموعة العشرين، لمواجهة الآثار الحادة التى نجمت عن جائحة كورونا، وذلك لتعزيز استقرار أسواق البترول العالمية وتوازنها وإمداداتها، على نحو يحفظ مصالح المنتجين والمستهلكين.

السيد الرئيس،

تدرك المملكة أهمية تضافر الجهود فى سبيل مواجهة التحدى المشترك الذى يمثله التغير المناخى وآثاره السلبية.. ومن هذا المنطلق قدمت المملكة مبادرات نوعية تهم المنطقة والعالم، أبرزها مبادرات السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، والاقتصاد الدائرى للكربون، التى من شأنها تقديم مساهمة فاعلة ومؤثرة فى تحقيق الأهداف الدولية فى هذا المجال.

إن جوهر رؤية 2030 التى تبنتها المملكة هو تحقيق الازدهار وصناعة مستقبل أفضل، ليكون اقتصادنا رائداً، ومجتمعنا متفاعلاً مع جميع العالم، ولقد قطعنا أشواطاً كبيرة، خلال السنوات الخمس منذ إطلاق هذه الرؤية الطموحة، فى دعم الصناعات المحلية، وتطوير البنية التحتية، وتقنيات الاتصالات، وحلول الطاقة، والاستثمار فى قطاعات عدة، بالإضافة إلى تمكين المرأة والشباب، وتحسين جودة الحياة للجميع.

ومن هذا المنطلق، فإن السياسة الخارجية للمملكة تولى أهمية قصوى لتوطيد الأمن والاستقرار، ودعم الحوار والحلول السلمية، وتوفير الظروف الداعمة للتنمية والمحققة لتطلعات الشعوب نحو غد أفضل، فى منطقة الشرق الأوسط وفى العالم أجمع، ويتجلى ذلك فى جهود المملكة لرعاية اتفاق بين أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومساهمتنا الفاعلة فى مجموعة أصدقاء السودان، ودعمنا للعراق فى جهوده الرامية لاستعادة عافيته ومكانته.. كما تدعم المملكة بقوة الجهود الرامية لحل سلمى ملزم لمشكلة سد النهضة بما يحفظ حقوق مصر والسودان المائية، والحلول السلمية برعاية الأمم المتحدة لأزمات ليبيا وسوريا، وجميع الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار فى أفغانستان، وتطلعات الشعب الأفغانى وضمان حقوقه بجميع أطيافه.



السيد الرئيس،

نؤكد على أن السلام هو الخيار الاستراتيجى لمنطقة الشرق الأوسط، عبر حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

إن مبادرة السلام فى اليمن، التى قدمتها المملكة فى مارس الماضى، كفيلة بإنهاء الصراع وحقن الدماء ووضع حد لمعاناة الشعب اليمنى الشقيق، وللأسف ما تزال ميليشيات الحوثى الإرهابية ترفض الحلول السلمية، وتراهن على الخيار العسكرى للسيطرة على المزيد من الأراضى فى اليمن، وتعتدى بشكل يومى على الأعيان المدنية فى داخل المملكة، وتهدد الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة الدولية.. وتستخدم ميليشيات الحوثى معاناة الشعب اليمنى، وحاجته الملحة للمساعدة الإنسانية، والمخاطر الناتجة عن تهالك الناقلة صافر، أوراقاً للمساومة والابتزاز.

السيد الرئيس

تلتزم المملكة دوماً بمبادئ وقرارات الشرعية الدولية، وتحترم السيادة الوطنية لجميع الدول، وتؤكد على عدم التدخل فى شؤون الدول الداخلية.. وتحتفظ المملكة بحقها الشرعى فى الدفاع عن نفسها فى مواجهة ما تتعرض له من هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والقوارب المفخخة، وترفض بشكل قاطع أية محاولات للتدخل فى شؤونها الداخلية.

إيران دولة جارة، ونأمل أن تؤدى محادثاتنا الأولية معها إلى نتائج ملموسة لبناء الثقة، والتمهيد لتحقيق تطلعات شعوبنا فى إقامة علاقات تعاون مبنية على الالتزام بمبادئ وقرارات الشرعية الدولية، واحترام السيادة، وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية، ووقفها جميع أشكال الدعم للجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية التى لم تجلب إلا الحرب والدمار والمعاناة لجميع شعوب المنطقة.

وتؤكد المملكة على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل.. ومن هذا المنطلق تدعم المملكة الجهود الدولية الهادفة لمنع إيران من تطوير سلاح نووى، وتعبر عن بالغ قلقها من الخطوات الإيرانية المناقضة لالتزاماتها والمتعارضة مع ما تعلنه إيران دوماً من أن برنامجها النووى سلمى.

تستمر المملكة فى التصدى للفكر المتطرف القائم على الكراهية والإقصاء، ولممارسات الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية التى تدمر الإنسان والأوطان.. وتؤكد المملكة على أهمية وقوف المجتمع الدولى بحزم أمام كل من يدعم ويرعى ويمول ويؤوى الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية أو يستخدمها وسيلة لنشر الفوضى والدمار وبسط الهيمنة والنفوذ.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.