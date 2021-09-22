ماكرون يهاتف بايدن بشأن أزمة الغواصات الفرنسية لأستراليا

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل آتال، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، سيجرى مكالمة هاتفية فى وقت لاحق من اليوم الأربعاء، مع نظيره الأمريكى جو بايدن، وذلك على خلفية التوترات الدبلوماسية بين فرنسا والولايات المتحدة وأستراليا، بسبب إلغاء الأخيرة عقد شراء غواصات فرنسية بنحو 55 مليار دولار.





وقال آتال، خلال مؤتمر صحفى، بحسب لعرض تقرير مجلس الوزراء الأسبوعى، بحسب "سبوتنيك"، إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكى جو بايدن فى وقت لاحق من اليوم بشأن أزمة الغواصات الفرنسية.

وأضاف أنه خلال الاتصال من المقرر أن يتم توضيح الظروف التى صدر فيها قرار فسخ العقد ولتوضيح شروط إعادة التزام أمريكا مع حلفائها.

وأشار المتحدث باسم الحكومة الفرنسية إلى أنه تم إجراء العديد من الاتصالات فى هذا الصدد، مع الشركاء الأوروبيين.

يُذكر أن وزير الخارجية الفرنسى، جان إيف لودريان، استقبل يوم الأحد الماضى، السفيرين الفرنسيين المستدعيين من الولايات المتحدة وأستراليا لمناقشة تداعيات أزمة الغواصات والعواقب الاستراتيجية للأزمة القائمة والاستنتاجات التى يمكن استخلاصها منها".