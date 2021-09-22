قيس سعيد يأمر بمواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس النواب

جدة - نرمين السيد - وأكدت رئاسة الجمهورية التونسية، فى بيانها الذى نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أن التدابير الاستثنائية جاءت كالتالى:

1. مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.

2. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية.

3. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.

4. مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثانى منه وبجميع الأحكام الدستورية التى لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.

5. تولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسى.