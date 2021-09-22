الأمن الروسى يدمر خلية إرهابية فى الأورال

جدة - نرمين السيد - قام جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، اليوم الأربعاء، بتدمير أنشطة خلية دينية متطرفة تتألف من السكان الأصليين لمنطقة آسيا الوسطى فى عاصمة الكيان الفدرالى الروسى يكاترينبورج، واعتقال جميع المتهمين.





وقالت إدارة الأمن الفيدرالى الروسى، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)، إن قام عناصر الأمن قد قاموا بتدمير خلية متطرفة تتألف من السكان الأصليين لمنطقة آسيا الوسطى، فى عاصمة الكيان الفدرالى الروسى يكاترينبورج، مضيفة أن أعضاء الجماعة الإجرامية متورطون فى الدعاية لإيديولوجية المنظمات الإرهابية الدولية وإقناع العمال المهاجرين بارتكاب جرائم إرهابية فى روسيا.

وأشارت إلى أنه قد تم التأكيد على اعتقال جميع المتهمين، بناءً على أن الأدلة المادية تؤكد اتصالاتهم مع قادة الإرهابيين فى الشرق الأوسط، وكذلك إقناع العمال المهاجرين بجرائم إرهابية فى روسيا الاتحادية.