أخبار اليمن : الأمين العام يرأس اجتماعاً للجنة القانونية بالمؤتمر

الأمين العام يرأس اجتماعاً للجنة القانونية بالمؤتمررأس الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن اجتماعا للجنة القانونية بالمؤتمر صباح اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة للمؤتمر بالعاصمة صنعاء بحضور القائم بأعمال الامين العام المساعد للشؤون التنظيمية خالد الشريف.

واستعرض الاجتماع تقريرا حول أداء اللجنة القانونية والأعمال التي قامت بها ونفذتها خلال الفترة الماضية منذ تشكيلها بقرار من رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبوراس وحتى اليوم، مشيراً إلى أهمية تطوير عمل اللجنة خلال الفترة القادمة.

هذا وقد ناقش الاجتماع عدداً من القضايا واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

حضر الاجتماع رئيس دائرة العلاقات العامة بالمؤتمر خالد الفقيه ومدير مكتب الأمين العام عادل ربيد.