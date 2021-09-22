الملك سلمان يؤكد أهمية خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل

أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يوم الأربعاء، أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.

ودعا الملك سلمان بن عبد العزيز، في كلمة عبر الاتصال المرئي أمام أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، العالم إلى عدم السماح لإيران بتطوير أسلحة نووية.

وأضاف العاهل السعودي، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية ترفض الحلول السلمية، مشيرا إلى أنها تهدد طرق الملاحة الدولية.

ونوّه الملك سلمان في كلمته إلى أن مبادرة السلام في اليمن التي قدمتها السعودية كفيلة بإنهاء الصراع.

وشدد الملك سلمان على احترم السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأضاف العاهل السعودي، أن السلام هو الخيار الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط عبر حل القضية الفلسطينية.

وعلى صعيد آخر، أكد العاهل السعودي ضرورة تضافر الجهود لمواجهة التغير المناخي الذي حظي باهتمام الدورة الحالية من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار الملك سلمان إلى أن المملكة العربية السعودية دعمت الجهود الدولية لمواجهة وباء كورونا، وأكد الالتزام السعودي بتقديم المساعدات للدول المحتاجة.

وفي سياق متصل، دعا الملك سلمان إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل مواجهة التحديات القائمة.

في غضون ذلك، قال العاهل السعودي إن السعودية قطعت أشواطا كبيرة لدعم الصناعات المحلية وتطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمار.