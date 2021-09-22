الدفاع الفرنسية: هدف الناتو الأساسى حماية أوروبا وليس مواجهة الصين

وأوضحت فى كلمتها أمام نواب مجلس الشيوخ الفرنسى، أن باريس وبرلين قررتا، البدء بمراجعة مفهوم الناتو الاستراتيجى مع الحلفاء فيه، مضيفة أن التحالف لا يعنى أن يكون أحد رهينة لمصالح طرف آخر.
وأضافت قائلة: "هل يجب علينا الانسحاب من الناتو وإغلاق الباب؟ لا أعتقد أنه ينبغى لنا تبنى هذه الخطوة"، لافتة إلى أن الأحداث أثبتت ما كنا نؤكد عليه دائما من غياب للتنسيق بين أعضاء الحلف، مذكرة باضطرابات خلال الفترة الأخيرة، على غرار تحركات تركيا فى المتوسط والانسحاب غير المنسق من أفغانستان.
وبخصوص شراكة "أوكوس" وإلغاء كانبيرا صفقة شراء غواصات فرنسية، أصرت الوزيرة على أن أستراليا لم تبلغ فرنسا كما قالت، "بل أن المسألة كانت مفاجأة تامة".
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