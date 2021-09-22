ماكرون وبايدن يقرران إطلاق عملية مشاورات معمقة

جدة - نرمين السيد - جرى اتصال هاتفى بين الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكى جو بايدن، اليوم الأربعاء، بمبادرة من الأخير، لفحص عواقب الإعلان الصادر فى 15 سبتمبر والمتعلق بـ"أزمة الغواصات".





وبحسب "روسيا اليوم"، اتفق الجانبان على أنه بالمشاورات المفتوحة بين الحلفاء حول القضايا ذات الأهمية الإستراتيجية لفرنسا والشركاء الأوروبيين كان من الممكن تجنب هذا الوضع.

وقد أعرب "بايدن" عن التزامه الدائم بهذا الموضوع.

وقرر رئيسا الدولتين إطلاق عملية مشاورات معمقة تهدف إلى تهيئة الظروف التى تضمن الثقة واقتراح إجراءات ملموسة لتحقيق الأهداف المشتركة، على أن يجتمعا فى أوروبا فى نهاية أكتوبر للتوصل إلى نقاط اتفاق والحفاظ على هذه العملية ديناميكية.

وفى هذا السياق، قرر "ماكرون" عودة السفير الفرنسى إلى واشنطن الأسبوع المقبل.

بدوره، أكد "بايدن" أن مشاركة فرنسا والاتحاد الأوروبى فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ تكتسى أهمية استراتيجية، لا سيما فى إطار استراتيجية الاتحاد الأوروبى للتعاون فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ التى نشرت مؤخرا.

وقال: "تدرك الولايات المتحدة أيضا الحاجة إلى أن يكون الدفاع الأوروبى أقوى وأكثر كفاءة، ويساهم بشكل إيجابى فى الأمن عبر الأطلسى والعالمى ويكمل دور الناتو، وتتعهد الولايات المتحدة بتعزيز دعمها لعمليات مكافحة الإرهاب التى تقودها الدول الأوروبية فى منطقة الساحل، كجزء من حربها المشتركة ضد الإرهاب".