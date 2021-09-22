الجزائر تقرر إغلاق مجالها الجوى أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، جاء القرارا خلال اجتماع للمجلس الجزائرى الأعلى للأمن، برئاسة عبد المجيد تبون.
وجاء فى بيان للرئاسة الجزائرية أن "عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطنى، ترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، استهله بالترحم وقراءة الفاتحة على روح المرحوم، رئيس الدولة السابق المجاهد عبد القادر بن صالح".
وأضاف البيان أن "الاجتماع خُصص لدراسة التطورات على الحدود مع المملكة المغربية، بالنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربى، حيث قرر المجلس، الغلق الفورى للمجال الجوى الجزائرى على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا، التى تحمل رقم تسجيل مغربى، ابتداء من اليوم".
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