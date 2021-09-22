إيطاليا تبحث مع أمين عام الناتو تعزيز التعاون والتطورات فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك. وأوضحت الخارجية الإيطالية، فى بيان أوردته، وكالة الأنباء الإيطالية، أن اللقاء تناول إعادة تقييم مستقبل شمال الأطلسى فى إطار إستراتيجية (ناتو 2030)، إضافة إلى التطورات فى أفغانستان.

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