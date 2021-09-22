أمين الجامعة العربية يلتقى وفدا من المعارضة السورية بالأمم المتحدة

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، بأن اللقاء تناول آخر التطورات بشأن الأزمة السورية والجهود الإقليمية والدولية لحلحلتها فى إطار تنفيذ القرارات الدولية بشأنها.
وأوضح المصدر، أن الأمين العام استمع خلال اللقاء لعرض من أعضاء الوفد حول مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، حيث أكد من جانبه على أهمية الدفع قدما فى اتجاه تنشيط العملية التفاوضية المستندة إلى قرار مجلس الأمن 2.254 بعد أن أصابها الجمود منذ فترة، مع ضرورة الانخراط فى العملية السياسية بشكل جاد من الجانبين.
وأشار المصدر، إلى أن اللقاء استعرض كذلك مختلف مراحل عمل اللجنة الدستورية والتى لم تفض إلى أى شئ ملموس حتى الآن، كما تمت مناقشة الأوضاع الميدانية وسبل رفع المعاناة عن الشعب السورى الذى يتعرض لأسوأ وضع إنسانى عرفه فى تاريخه الحديث، كما استمع من أعضاء الوفد إلى شرح لمخاطر التغيرات الديمغرافية التى تجرى فى المجتمع السورى حيث أبدى الأمين العام انزعاجه من آثارها المحتملة على الاستقرار فى البلاد.
وأكد المصدر، أن الأمين العام أعرب خلال اللقاء عن تقديره للجهد الذى يبذله الائتلاف من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية بمشاركة جميع الاطراف، واستنادا إلى ما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة فى هذا الصدد وخاصة قرار مجلس الأمن 2.254، مستذكرا فى هذا السياق لمجمل الأوضاع الاستراتيجية والتطورات الميدانية التى استجدت فى سوريا والتى جعلت من غير الممكن الوصول إلى مخرج سياسى للوضع الحالى.
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