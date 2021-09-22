وزير الخارجية اللبنانى يستعرض خطة عمل الوفد المفاوض فى ترسيم الحدود

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال إجتماع ترأسه وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، بحضور رئيس الوفد اللبنانى المفاوض فى موضوع ترسيم الحدود الجنرال بسام ياسين والعضوين فى اللجنة الكولونيل مازن بصبوص ورئيس هيئة قطاع البترول وسام شباط، وذلك بحضور مدير الشئون السياسية فى الوزارة السفير غادى خورى. وقدم وفد لجنة الترسيم عرضا للوزير "بو حبيب" تضمن خطة اللجنة واستراتيجيتها ورؤيتها للملف من المنظور الهيدروجرافى التقنى القانونى، فيما عرضت وزارة الخارجية وجهة نظرها من الجهة السياسية وتصورها لمسار التفاوض بحكم كونه موضوعا سياسيا والقرار يعود فيه الى الحكومة برعاية الرئيس اللبنانى ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتى.

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