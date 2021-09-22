أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يعزي عبدالخالق النجار بوفاة والده

أمين عام المؤتمر يعزي عبدالخالق النجار بوفاة والدهبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ مثنى النجار، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وأشاد أمين عام المؤتمر في البرقية التي بعثها إلى نجل الراحل الأستاذ عبدالخالق مثنى النجار عضو اللجنة الدائمة نائب رئيس فرع المؤتمر بمديرية قعطبة، وإخوانه وكافة آل النجار في محافظة الضالع، بمناقب الفقيد وأدواره الاجتماعية وسعيه للخير وإصلاح ذات البين والمساهمة في حل القضايا الاجتماعية ما أكسبه حب وتقدير واحترام الجميع.

وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته وتعازيه الحارة.. سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.