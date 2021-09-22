دوت الخليج -

طيران العدوان يقصف مأرب وشبوة والجوف

شن طيران العدوان السعودي اليوم سلسلة غارات جوية على مأرب وشبوة والجوف. طيران العدوان يقصف مأرب وشبوة والجوفشن طيران العدوان السعودي اليوم سلسلة غارات جوية على مأرب وشبوة والجوف. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ9 غارات مديرية العبدية و4 غارات مديرية حريب وغارتين مديرية رحبة بمأرب. وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 4 غارات على مديرية عسيلان في شبوة، وغارتين على منطقة المرازيق في مديرية خب والشعف بالجوف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : طيران العدوان يقصف مأرب وشبوة والجوف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.