قررت الجزائر، يوم الأربعاء، أن تغلق "فورا" مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وفق ما أعلنت الرئاسة.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية: "ترأس.. عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن. وقد خصص الاجتماع لدراسة التطورات على الحدود مع المملكة المغربية، بالنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي".
وأضاف: "قرر المجلس الغلق الفوري للمجال الجوي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا التي تحمل رقم تسجيل مغربي ابتداء من اليوم"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.
من جانبه، قال مصدر بشركة الخطوط الملكية المغربية، إن قرار الجزائر "لن يؤثر إلا على 15 رحلة أسبوعيا إلى تونس وتركيا ومصر"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
ووصف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أثر ذلك على الشركة بأنه "غير كبير"، موضحا أن الرحلات المعنية قد تغير مسارها لتمر فوق البحر المتوسط.
يذكر أن الجزائر قطعت في 24 أغسطس الماضي علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، متهمة إياه بممارسة "أعمال عدائية" ضد الجزائر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطيران المغربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.