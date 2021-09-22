السعودية تمدد صلاحية تأشيرات الزيارة للسياحة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة بغرض السياحة، كما تم بشكل آلى التجديد للتأشيرات السياحية الصادرة من جميع الدول قبل تاريخ 24 مارس 2021.





وبحسب "روسيا اليوم"، قالت الوزارة فى بيان إنه فى إطار جهود حكومة المملكة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع جائحة كورونا، قامت وزارة الخارجية بالتعاون مع مركز المعلومات الوطنى ووزارة السياحة بتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة لغرض السياحة. وأضافت: "شملت التأشيرات التى لم يتم الاستفادة منها بسبب تعليق قدوم السياح إلى المملكة التمديد، كما تم التمديد بشكل آلى للتأشيرات السياحية الصادرة من جميع الدول قبل تاريخ 24 مارس 2021، وتـم إشـعـار الـمـسـتـفـيـديـن مـن الـتـمـديـد عبر البريد الإلكترونى الخاص بهم".

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