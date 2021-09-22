الرئيس العراقى: نحرص على بناء علاقات وثيقة مع الكويت

جدة - نرمين السيد - وأشاد الرئيس العراقى، خلال لقائه مع رئيس وزراء الكويت الشيخ صباح خالد الصباح بمقر إقامته فى نيويورك، بالتطور الكبير الذى تشهده العلاقات الأخوية العراقية الكويتية. واتفق الجانبان، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، على تعزيز علاقات التعاون المشترك فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، بالإضافة إلى تنسيق المواقف لدعم أمن واستقرار المنطقة.

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