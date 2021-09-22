غوتيريش يلتقى بالأمين العام للناتو

جدة - نرمين السيد - وناقش الجانبان خلال اللقاء، التعاون بين الأمم المتحدة والناتو، وخصوصاً دعم الناتو عمليات حفظ ‏السلام التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب مناقشة قضية الأمن المناخى كأولوية ناشئة لحلف الناتو، مع ‏تبادل الآراء بشأن الحالة فى أفغانستان.‏

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