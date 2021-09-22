عاهل الأردن: الوضع الراهن فى الشرق الأوسط لا يمكن له أن يستمر

جدة - نرمين السيد - وقال الملك عبد الله الثانى، فى كلمة ألقاها عبر الفيديو خلال جلسة المناقشات السياسية العامة للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء: "إن الشراكات العالمية مطلب حيوى لحل أحد أقدم الصراعات فى التاريخ الحديث، وهو الصراع الفلسطينى الإسرائيلى ذكرتنا الحرب القاسية على غزة هذا العام أن الوضع الحالى لا يمكن له أن يستمر، وأن المعاناة التى نراها تؤكد ضرورة مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التى تعمل وفقا لتكليفها الأممى وتوفر خدمات إنسانية حيوية لـ 5.7 مليون لاجئ فلسطينى".

وتابع: "لكن كم بيت سيدمر وكم طفل سيموت قبل أن يصحو العالم! لا يمكن أن يتحقق الأمن الفعلى لكلا الطرفين، بل للعالم بأسره، إلا من خلال السلام المبنى على حل الدولتين، الذى يفضى إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".

وأردف العاهل الأردنى: "القدس الشريف فى قلب هذا السلام، فهى مدينة مقدسة بالنسبة لمليارات الأشخاص حول العالم".

وشدد على أن الأردن "سيستمر بالعمل على الحفاظ على الوضع التاريخى والقانونى القائم فى مدينة القدس، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية من منطلق الوصاية الهاشمية عليها".

وصرح: "أنا أؤمن بأنه من الممكن، بل ومن الضرورى، أن تجمع القدس الشريف بين المسلمين والمسيحيين واليهود، ويمكن للمدينة المقدسة وبجهد دولى، أن تكون رمزا للوحدة وليس للفرقة".