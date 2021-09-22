متى اليوم الوطني السعودي بالهجري 91 لسنة 2021 ، حيث يعتبر اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية أحد أهم المناسبات للسعوديين وذلك نظراً إلى أن هذا اليوم متوافق مع تأسيس الدولة السعودية الحديثة، وكانت بداية قيام السعودية لما وصلت إليه من الحداثة والتفتح واكتساحها للعديد من المجالات والمشروعات الحديثة والهامة، لذا يجب على كل مواطن سعودي معرفة موعد اليوم الوطني السعودي بالهجري، وكذلك تاريخ هذا اليوم حيث يعتبر موعد تاريخ اليوم بمثابة العيد الوطني السعودي لما له لهذا اليوم الوطني السعودي من تأثير في النفوس.

شعار اليوم الوطني 91

وقد أطلقت المملكة شعار هذا العام على اليوم الوطني السعودي لعام 2021 – 1443 (همة حتى القمة).

وهذا الشعار مناسب جداً لما له من تأثير كبير في نفوس المواطنين من الشيوخ حتى الشباب والأطفال، فإنه يعتمد على بث روح العمل من أجل رفعة الوطن السعودي فوق كل الشعوب، ولذلك لبث روح الهم والنشاط والحماسة في فنوس جميع المواطنين.

متى اليوم الوطني السعودي بالهجري

يوافق تاريخ اليوم الوطني السعودي منذ لحظة توحيد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن آل سعود لجميع المناطق المتفرقة بشبه الجزيرة وتسميتها بالمملكة العربية السعودية.

والذي اتخذ شعار (لا إله إلا الله محمد رسول الله ) الشعار الرسمي لها، ليكون الله في عونه وتسديد خطاه.وقد تمت تلك المناسبة العظيمة في تاريخ 23 من شهر سبتمبر عام 1932م، لذا تاريخ اليوم الوكني لهذا العام سيتوافق مع (يوم الخميس الموافق 23 من شهر سبتمبر 2021 أي ما يصادف في التقويم الهجري باليوم 16/ من شهر صفر / للعام 1443 هجري في المملكة العربية السعودية.

ومنذ ذلك الحين يتم الاحتفال بهذا التاريخ تحت مُسمى (اليوم الوطني السعودي)، ويتخذه المواطنين بداية جديدة ودفعة للعمل على رفعة للمملكة.

عطلة اليوم الوطني السعودي 2021

بعد التعرف على متى اليوم الوطني السعودي واحتفالاً بهذا اليوم، فإنه يتخذه المواطنين كمناسبة العيد، أي يعتبر اجازة مدفوعة الأجر لجميع القطاعات العام والخاص. ويكون هناك الكثير من الفاعليات الاحتفالية من أجل إجازة للمملكة بالتاريخ الوطني السعودي، فإن يوم الخميس 16\2\1443 هـ أجازة رسمية.

اجازة اليوم الوطني 91

يتساءل المواطنون متى موعد اجازة يوم الوطني في عام الهجري في المملكة مع اقتراب ذلك اليوم، و كم عدد أيام الإجازة.فقد أوضح القطاع العام بأن العطلة تبدأ من يوم السادس عشر من شهر صفر إلى يوم 18 من صفر، أي ستستمر عطلة المواطنين 3 ايام.

أي ما يوافق الميلادي الثالث والعشرين\ 9 \2021 إلى 25 \ 6 \2021، من بداية يوم الخميس إلى يوم السبت، على أن تبدأ استئناف العمل من بداية يوم الأحد.

احتفالات اليوم الوطني ٩١

وبمناسبة موعد تاريخ اليوم الوطني السعودي فهناك بعض الفاعليات حيث يحتفل الشعب مجتمعاً، لترسيخ فكرة التوحيد التي يعود إيها ويتزامن معها مناسبة اليوم الوطني السعودي في المملكة العربية السعودية.

أولاً افتتاح اليوم الوطني بألعاب نارية جميلة.

عروض جوية وبحرية.

يتم في اليوم الوطني عرض عسكري وكذلك عرض خاص بضباط وزارة الداخلية.

الكأس الوطني لقفز الحواجز.

أنشطة وفاعليات منزلية.

وبهذا يكون قد تمكنت من معرفة متى اليوم السعودي بالهجري في المملكة العربية السعودية وتاريخ و موعد عطلة هذا اليوم الوطني بالهجري، وكذلك إلى ما يعود تاريخ يوم الوطني السعودي الذي تمت في توحيد المملكة لتصح تحت مسمى المملكة العربية السعودية.