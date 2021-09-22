“ألان ” طريقة التسجيل في نظام نور برقم الهوية noor.moe.gov.sa

نظام نور

يعد نظام نور هو أحد المنصات الإلكترونية التي تهتم بالتعليم الإلكتروني، وهو من الخدمات المهمة التابعة للمملكة العربية السعودية، حيث أنه يساعد أولياء الأمور في التعرف على نتائج الامتحانات بكل بساطة.

نظام نور

يقوم نظام نور بتقديم جميع الخدمات المختلفة التي تتعلق بالتعليم للمعلمات والمعلمين، وهو يوفر جميع الخدمات الإلكترونية التي يحتاج إليها أولياء الأمور، كما أنه يساعدهم على تسجيل الطلاب الجدد بكل بساطة.

وهذا النظام الرائع تابع لوزارة التربية والتعليم الخاصة بالمملكة العربية السعودية، فهو يوفر جميع المعلومات والخدمات التي تتعلق بجميع الصفوف الدراسية، فهو يوفر الجهد والوقت لجميع الطلاب والطالبات والآباء والمعلمين.

وهو يعد من أحدث الخدمات الإلكترونية التي تمكنك من تسجيل الطلاب الجدد بكل بساطة، وذلك دون الحاجة للذهاب لأي مدرسة أو إدارة تعليمية.

خدمات نظام نور الإلكتروني

يقدم نظام نور للمواطنين السعوديين العديد من الخدمات التي تتعلق بنظام التعليم، ومنها:

معرفة نتائج الطالبات والطلاب في جميع المراحل التعليمية المتنوعة.

يقوم هذا النظام الرائع بتقديم جميع المساعدات لأولياء الأمور من أجل معرفة نتائج أبنائهم وأدائهم الدراسي.

يراسل أولياء الأمور بأحدث المستجدات التي تخص أبنائهم.

يمكن المعلمين من مراجعة نتائج اختبارات الطلاب إلكترونيا.

يسمح لأولياء الأمور بتسجيل الطلاب في الروضة والصف الأول.

يقدم لك جميع البيانات الخاصة بجميع الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

خطوات التسجيل في نظام نور

يمكنك التسجيل في نظام نور بكل بساطة من خلال رقم الهوية، وذلك عبر الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالنظام من هنا .

إدخال السجل الخاص بولي الأمر.

كتابة الاسم الخاص بالمستخدم.

اختيار أيقونة تسجيل طالب جديد.

كتابة رقم الإقامة أو الهوية وصلة القرابة.

تحديد الصف الخاص بالطفل حسب تاريخ الميلاد.

كتابة جميع بيانات الطالب ومحل إقامته.

إختيار المدرسة المراد إلحاقه بها وذلك حسب الإدارة الخاصة بالتعليم.

كتابة الإقرار والتعهد.

فهذا النظام الرائع يمكنك من معرفة كل ما تحتاج إليه بضغطة واحدة داخل المنزل، كما أنه يمكنك من إتمام جميع الإجراءات ببساطة دون الرغبه او الحاجة للذهاب للمدرسة أو للمقرر التعليمي