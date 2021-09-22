جدة - نرمين السيد - وبحسب "وكالة الأنباء السعودية"، جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها فى المجال الدفاعى، بالإضافة إلى استعراض أبرز القضايا الإقليمية والدولية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الدفاع الأمريكى يلتقى برئيس الوزراء الأسترالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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