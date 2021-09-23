اليوم الوطني السعودي ال 91 وأبرز فعالياته بالمملكة 1443ه‍ ، استعدادًا للاحتفال باليوم الوطني ال 91 الموافق غدًا الخميس 23 من سبتمبر الجاري بالمملكة العربية السعودية، قامت الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع أمانات المناطق بإنهاء جميع الإستعدادات اللازمة للاحتفال بهذا اليوم، وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في يوم 23 سبتمبر من كل عام، ويرجع هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز والذي ينص على تحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد إلى المملكة العربية السعودية.

أهم فعاليات اليوم الوطني ال 91 بالمملكة العربية السعودية 1443ه‍

يشهد اليوم الوطني السعودي العديد من الفعاليات الجماهيرية والكثير من العروض في العديد من المدن تحت شعار هى_لنا_دار، كما ستقدم الطائرات العمودية تشكيلات فنية رائعة وهى حاملة للعلم السعودي يقدمها فريق الصقور السعودي، وبداية من الساعة التاسعة مساءًا سوف يتم إطلاق الألعاب النارية في أنحاء المملكة، كما سيشارك أبرز نجوم الغناء الاحتفال باليوم ذلك بإقامة احتفالية غنائية على مسرح الملك فهد الثقافي بالرياض، كما أنه ستقام في عدد من المناطق السعودية معارض للوحات التي سيتم بها العديد من اللوحات الوطنية، بالإضافة إلى تزيين الشوارع بالإضاءات الخضراء والأعلام واحتفالاً بهذا اليوم تم تزيين الأماكن التاريخية والتراثية والعامة.

عروض وتخفيضات الخطوط الجوية السعودية احتفالاً باليوم الوطني ال 91

قامت الخطوط الجوية السعودية بعمل عرض اليوم الوطني، فقد قامت بعمل خصم 23% على الرحلات القادمة إلى المملكة لتحتفل باليوم الوطني ال 91، على أن تكون فترة الشراء من 22 إلى 24 سبتمبر وتكون فترة السفر من 15 اكتوبر 2821 إلى 31 مارس 2022.

كما أتاحت الخطوط الجوية السعودية أكثر من ثلاثة آلاف رحلة وخصصت حوالي 613 الف مقعدًا في اسبوع اليوم الوطني بما يعادل رحلة كل ثلاث دقيقة.

وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية فقد أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميمًا لجميع شركات الطيران بضرورة التأكد من تسجيل جميع بيانات التحصين للمواطنين المسافرين القادمين للمملكة، كما أصدرت تعليمات بصعود المسافرين فقط الذين تم تصنيف حالتهم من خلال تطبيق توكلنا كالتالي محصّن أو محصّن جرعة اولى أو محصّن متعافي أو لم تثبت إصابته.