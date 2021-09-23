الخارجية الكويتية تدين استمرار الحوثيين فى تهديد أمن السعودية

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأربعاء، استمرار محاولات ميليشيا الحوثى تهديد أمن المملكة العربية السعودية عبر استهداف مدينة خميس مشيط بعدد من الطائرات المسيرة.





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