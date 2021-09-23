خطوات طلب مساعدة مالية لذوي الاحتياجات الخاصة 1443 والشروط

تُتيح وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، خدمة طلب مساعدة مالية لذوي الاحتياجات الخاصة المسجلين لدى الوزارة بعد تقييم مستوى إعاقتهم، وتقديم طلب للحصول على المساعدة وفق الشروط والضوابط الموضوعة، إذ من الممكن الحصول على تكلفة نفقات المعيشة في حالة الأحقية بذلك، سيّما في حالات الأعمى، والأصم، والأبكم، والذي يعاني من شلل النخاع الشوكي، ومريض الشلل الرباعي، والمصاب بالتشنج، والمصاب بأمراض عقلية مزمنة، والمتأخر عقليا، والمصاب بالتوحد، أو الصرع، وغيرهم من أصحاب الهمم.

خطوات طلب مساعدة مالية لذوي الاحتياجات الخاصة 1443

ومن الممكن تقديم طلب مساعدة مالية لذوي الاحتياجات الخاصة إلكترونيا من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية في السعودية، واتباع عدد من الخطوات على النحو التالي:

الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية التابعة للموقع الإلكتروني لوزارة المالية. ثم قم باختيار خدمة الإعانة المالية للأشخاص ذوي الاعاقة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. إدخال البيانات الخاصة بالمتقدم، وبيانات الدخل الخاص به والحساب البنكي. الموافقة على الإقرار والتعهد. النقر على تقديم طلب الإعانة. استلام رسالة نصية بها رقم وتفاصيل الطلب. ويمكن متابعة حالة طلب المساعدة عبر أيقونة “طلباتي”. النقر على أيقونة طلباتي. اختيار إضافة مستندات مطلوبة. وإضافة وصف للراتب أو شريحة بيانات مطبوعة. عرض ملخص الطلب. وأخيراً قم بالنقر على التطبيق لطباعة الطلب.

شروط التقديم على مساعدة مالية لذوي الاحتياجات الخاصة في السعودية

وحددت وزارة المالية السعودية، عددًا من الشروط التي يجب توفرها للحصول على مساعدة مالية لذوي الاحتياجات الخاصة، وهي كالتالي: