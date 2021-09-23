التقويم الدراسي السعودي الجديد 1443 مواعيد الاجازات في المملكة

يسعى جميع الطلاب الموجودين داخل المملكة العربية السعودية إلى التعرف على التقويم الدراسي الجديد 1443 بالتفصيل، ومن أجل التخفيف على أبنائنا الطلاب قمنا بذكر التقويم الدراسي الجديد للمملكة العربية السعودية 1443، وسنتعرف عليه في مقالنا هذا.

الإعلان عن التقويم الدراسي السعودي الجديد

قامت وزارة التعليم السعودي بوضع تقويم جديد كامل للعام الدراسي الجديد 1443، ومن ثم الإعلان عنه عبر موقعها الرسمي موقع وزارة التعليم السعودي، حيث يحدد هذا التقويم ما يلي

بداية العام الدراسي 1443.

مواعيد بدايات ونهايات الفصول الدراسية الثلاثة.

الإجازات المختلفة المستحقة للطلاب.

نهاية العام الدراسي لعام 1443.

التقويم الدراسي السعودي 1443

النقاط التالية توضح التقويم الصحيح المعتمد من وزارة التعليم السعودي

مظاهر الاحتفال بالعام الدراسي الجديد

جدير بالذكر أن مظاهر الاحتفال بدخول عام دراسي جديد لها رونقها الخاص، فيذهب الطلاب رفقة أولياء أمورهم لشراء كل ما يلزم الطلاب في الحياة الدراسية، كما تقوم وزارة التعليم السعودي بإصدار تهنئات للمجتمع السعودي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، كما تعمل على توفير جميع الاحتياجات والمتطلبات التي تساعد على نمو العملية التعليمية في المملكة.