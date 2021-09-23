مريم الصادق المهدى: أراضى الفشقة تتبع السودان وتحت سيادته

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدى، على موقف السودان بشأن حدوده مع إثيوبيا، موضحة أن السودان قام باستعادة أراض تتبع له وتحت سيادته، ولديه جميع الوثائق التى تثبت ذلك، وليس لديه نية للسيطرة على أراضى الآخرين.





والتقت المهدى، اليوم الأربعاء فى الخرطوم، مع أولوسيجون أوباسانجو الرئيس النيجيرى الأسبق والمبعوث السامى للاتحاد الإفريقى للقرن الإفريقى. وذكرت وزارة الخارجية السودانية، فى بيان صحفى، أن أوباسانجو تطرق إلى إمكانية لعب الاتحاد الأفريقى دورا فى تقريب وجهات النظر بين السودان وإثيوبيا فى ملف الحدود بغية تعزيز الأمن الإقليمى. وناقش اللقاء أهمية تحقيق الأمن والاستقرار فى منطقة القرن الإفريقى عن طريق الالتزام بالمبادئ الأساسية للاتحاد الإفريقى للتغلب على كافة التحديات التى تواجه دول المنطقة. وشددت وزيرة خارجية السودان، على تطلع السودان الرئيس الحالى لمنظمة "إيجاد" للعمل المشترك والتنسيق الوثيق و الفعّال مع الاتحاد الإفريقى والمبعوث السامى، إكمالا للجهود التى بدأها رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، لمواجهة ومعالجة كافة التحديات الراهنة بمنطقة القرن الإفريقى.

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