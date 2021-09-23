“هيئة الترفيه” فعاليات احتفالات اليوم الوطني السعودي 91 وعبارات عن اليوم الوطني

لليوم الوطني السعودي مكانة كبيرة جدًا وهامة في نفوس وحياة كل السعوديين سواء مواطني المملكة العربية السعودية أو ملوكها وأمرائها، فمن لا يعرف أهمية اليوم الوطني السعودي سنعلمك وسنذكر الجدول الزمني لاحتفاليات اليوم الوطني السعودي وفعاليات الاحتفالات وسنعرض أيضًا أهم عبارات عن اليوم الوطني 91 مكتوبة يتم تداولها فيما بين المواطنين السعوديين، وهذه العبارات تعتبر كنوع من أنواع تعزيز حب المملكة في قلوب المواطنين ونوع تفاخر بانتمائهم لهذه الدولة، ونعرض أيضاً بطاقات تهنئة اليوم الوطني 91 واكتب اسمك على صور اليوم الوطني السعودي.

أهمية اليوم الوطني السعودي

قد لا يعرف بعض الناس سواء سعوديين أو غيرهم أهمية هذا اليوم أو ماذا حدث فيه فإليكم التعريف باليوم الوطني السعودي في ذكراه الواحد وتسعين:

يرجع الفضل لملك السعودية ومؤسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود الذي وّحد السعودية.

أصدر الملك مرسوم ملكي ينص على توحيد السعودية كدولة واسم، حيث قرر تغيير اسمها من مملكة الحجاز ونجد إلى المملكة العربية السعودية منذ واحد وتسعين عامًا.

تم إصدار المرسوم الملكي يوم 17 جمادي الأول وتمت التسمية بشكل رسمي يوم 16 صفر لعام 1351 هـ ويوافق ذلك في السنة الميلادية يوم 23 سبتمبر من كل عام.

حفلات غنائية في اليوم الوطني السعودي

تم تنظيم العديد من الحفلات الغنائية خلال اليوم الوطني السعودي، بمشاركة عدد كبير من كبار الفنانين بالوطن العربي، وتحت رعاية هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وذلك في أيام 22 و 23 و 24 و 25 سبتمبر 2021، وذلك في ليالٍ يتم التغني فيها بأمجاد الوطن طرباً.

موعد الألعاب النارية في احتفالات اليوم الوطني السعودي 91

تحت شعار ستشع سماء الدار بألوان الفرح (هي لنا دار) ستنطلق احتفالات الألعاب النارية في سماء مدن المملكة إحتفالاً باليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية، ويعد ذلك الحدث الأبرز الذي سيضيء سماء المملكة بأروع عروض الألعاب النارية، بحيث تكون مواعيد انطلاق الألعاب النارية في التوقيتات التالية:

عروض جوية وبحرية في احتفالات اليوم الوطني السعودي

تحت شعار “تحية وطن” ستقام العديد من العروض الجوية والبحرية ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي 91، وهو حدث استثنائي ستشاهدون فيه العديد من العروض المميزة جواً وبحراً في التوقيتات التالية:

موعد مسيرة الحرس الملكي (احتفالات اليوم الوطني 91)

تعتبر مسيرة الحرس الملكي (ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي 91) هي الحدث المختلف ضمن احتفالات اليوم الوطني 91، والذي ستشاهدون فيه مسيرة الحرس الملكي في الرياض وفي جدة وفقاً للمواعيد والتفاصيل التالية:

موعد مسيرة الحرس الملكي في الرياض يوم الخميس 23 سبتمبر من الساعة الثامنة والنصف حتى التاسعة والنصف صباحاً موعد مسيرة الحرس الملكي في جدة يوم الخميس 23 سبتمبر من الساعة الثامنة والربع حتى التاسعة والربع صباحاً

موعد العرض العسكري والموسيقي المشترك لقطاعات وزارة الداخلية (احتفالات اليوم الوطني 91)

من المقرر أن تشارك وزارة الداخلية فــي احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 91 مشاركة نوعية وغير مسبوقة، حيث ستكون هذه المشاركة على عدة محاور، مثل: الفعاليات الحية كعروض الأوكسترا الموسيقية وعروض الخيالة والداخلية اليوم ومعرض الذاكرة، أو الانتاجات المرئية والمسموعة مثلا فيديوهات “جنة الدنيا” و “ابتسم”، أو عن طريق الإعلام والتواصل بالنقل التلفزيوني المباشر والتقارير الإعلامية، وهي كالتالي:

تحطيم الرقم القياسي لأكبر سيارة فورمولا من قطع الليجو

تدعوا هيئة الترفيه الجميع إلى المشاركة -ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي- في تحطيم الرقم القياسي العالمي بصناعة أكبر سيارة فورمولا من قطع الليجو.

إجازة اليوم الوطني السعودي 91

يحتفل السعوديين كل يوم 23 سبتمبر من كل عام بمناسبة توحيد مملكتهم التي تستمر كل يوم في التقدم، وبحلول غدًا الخميس 23 سبتمبر تكون المملكة العربية السعودية قد أتمت عامها الواحد وتسعين.

قام رؤساء وملوك الدول العربية لتهنئة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وملك السعودية هو وولي عهده الأمير السعودي محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني، وتبادل الشعب السعودي التهنئة بينهم بعبارات مكتوبة تتمثل في:

فلتهنأ يا وطني بيومك المجيد لقد أصبحت اليوم لا تجاري بتطوّرك بلاد العرب فقط بلْ العالم أجمع، بلْ لم تقف عند حدود المجاراة والفخر فقد اصبحت احدى واجهات العالم المتقدم .

اللهم احفظ بلاد القبة الخضراء، أرض المملكة العربية السعودية، أرض آبائي وأجدادي، أخلصت روحي فداءً لك أيها الوطن العزيز.

رسائل تهنئة اليوم الوطني السعودي

أمثلة لرسائل التهنئة في اليوم الوطني السعودي 91

كل عام وشعبي السعودي في أفضل حال وأمان، حفظكم الله ورعاكم ونور طريقكم.

في ذلك اليوم المميز السعيد اسأل الله أن يحفظ ويحمي بلادي من كل شر، وأن يسلم أبناء وطني من أي أذى، وأدام الله علينا العزة والفخر.

ينبغي أن نرفع رؤوسنا دائما فخراً بوطننا العظيم.

أني أشعر بالفخر والفرحة لأنني سعودي الأصل والمنشأ، تحيا المملكة العربية السعودية.

صور تهنئة اليوم الوطني السعودي

نقدم لكم في هذا الجزء من المقال صور تهنئة اليوم الوطني السعودي والتي تستطيعون إرسالها إلى الأهل والأحباب أو نشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي مثل تويتر وفيسبوك:

صورة هي لنا دار (اليوم الوطني السعودي 91):

صورة دام عزك يا وطن (اليوم الوطني السعودي 91) مع صورة الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان وصورة الملك عبدالعزيز:

صور اليوم الوطني السعودي 91:

وطن نهيم به (اليوم الوطني السعودي 91):

اليوم الوطتي السعودي 91:

هي لنا دار (اليوم الوطني السعودي 91):

خدمات تهنئة اليوم الوطني السعودي من ثقفني

نقدم لكم من خلال موقع ثقفني باقة من الخدمات المتعلقة بتهنئة اليوم الوطني السعودي وذلك لنعيش معكم أجواء الاحتفال ونساعدكم فيها ومن ثم فإننا نقدم عدد من المقالات المتنوعة التي توفر صور وبطاقات تهنئة اليوم الوطني السعودي ورسائل تهنئة اليوم الوطني السعودي وخدمة اكتب اسمك على رسائل تهنئة اليوم الوطني 91 وهي كالآتي:

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قدمنا لكم الجدول الزمني لأحداث اليوم الوطني السعودي في مختلف مدن المملكة وبعض عبارات تهنئة اليوم الوطني السعودي.