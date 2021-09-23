تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021. بالذكرى رقم 91 على توحيدها، حيث في مثل ذلك اليوم وفي عام 1932 أصدر الملك عبد العزيز عبد الرحمن مؤسس المملكة العربية السعودية، مرسوماً ملكياً بتوحيد المملكة في دولة واحدة تسمي المملكة العربية السعودية، ومنذ ذلك التاريخ يتم الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، لتذكر الاحفاد بما قام به الأجداد من بطولات لرفعة شأن أوطانهم.

اليوم الوطني 91: عروض الخطوط السعودية على رحلاتها الداخلية والخارجية

فى عام 2005 أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود مرسوماً ملكياً، ينص على منح الموظفين في المملكة سواء الموظفين في القطاع العام أو القطاع الخاص، عطلة رسمية مدفوعة الأجر، حتى يشارك الاباء أبناؤهم بالاحتفال بتلك المناسبة الوطنية الهامة في تاريخ المملكة، وقد نصت اللائحة الخاصة بعطلة اليوم الوطني السعودي، بأنه إذا وافق ذلك اليوم يوم السبت، فيعوض الموظف عنه بيوم بديل وهو يوم الأحد، أم إذا صادف يوم الجمعة، فيعوض الموظف بيوم بديلة وهو اليوم السابق أي يوم الخميس.

وفي هذا اليوم تكتسي الشوارع الرئيسية والجانبية باللون الأخضر، وتزين مؤسسات الدولة والميادين الرئيسية بأعلام المملكة، كما تقوم اغلب المؤسسات والشركات والسلاسل التجارية بمشاركة المواطنين باحتفالاتهم بهذا اليوم من خلال تقديم عروض وخصومات على كافة السلع والمنتجات، ومثال على ذلك ما أعلنت عنه الخطوط السعودية من خصومات على رحلاتها الداخلية والخارجية ابتهاجاً بذلك اليوم العزيز في حياة كل مواطن ومواطنه في المملكة.

والخصومات التي تقدمها الخطوط الجوية السعودية احتفالاً بهذا اليوم ما يلي:-

أعلنت الخطوط السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر تقديم خصومات على الرحلات الدولية القادمة إلى المملكة بقيمة 23%، على أن تكون فترة الشراء ابتداءً من يوم الاثنين 22 سبتمبر وحتى يوم 24 سبتمبر 2021، وفترة السفر من 15 أكتوبر 2021 وحتى 31 مارس 2022.

أما بالنسبة لرحلاتها الداخلية فقد أعلنت بأنه مشاركة من الخطوط السعودية للمواطنين والمواطنات فقد كشفت الشركة عن عرض 191 ريال سعودي فقط للتذكرة الداخلية.

وتعد الخطوط السعودية شركة وطنية سعودية ذات تصنيف خمس نجوم، وتقوم بمشاركة المواطنين بالاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية، من خلال تقديم عروض تتضمن تخفيضات هائلة على أسعار السفر.