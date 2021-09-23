أخبار عالمية

كورونا يواصل اجتياح أمريكا .. 121.918‎‏ إصابة جديدة و1.972‎‏‎‏ وفاة

0 نشر
شريف على 2021-09-23 01:31 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة الأنباء السعودية "واس" أشارات بيانات وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن الولايات المتحدة سجلت 1.972‎‏‎‏ حالة وفاة بـ كورونا خلال الفترة ذاتها.

وأفادت المراكز الأمريكية بأن حصيلة الإصابات الكلية بـ كورونا فى البلاد وصل إلى ‎42 مليونًا و363 ألفًا و951 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 677 ألفًا و86‎‏ حالة منذ بدء تفشى الجائحة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

ورجح فريق علماء صينيين أن يكون الفيروس التاجى قد بدأ الانتشار فى الولايات المتحدة فى سبتمبر 2019، أى قبل 5 أشهر من الإعلان عن أول إصابة رسميا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا يواصل اجتياح أمريكا .. 121.918‎‏ إصابة جديدة و1.972‎‏‎‏ وفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا