كورونا يواصل اجتياح أمريكا .. 121.918‎‏ إصابة جديدة و1.972‎‏‎‏ وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة الأنباء السعودية "واس" أشارات بيانات وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن الولايات المتحدة سجلت 1.972‎‏‎‏ حالة وفاة بـ كورونا خلال الفترة ذاتها.

وأفادت المراكز الأمريكية بأن حصيلة الإصابات الكلية بـ كورونا فى البلاد وصل إلى ‎42 مليونًا و363 ألفًا و951 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 677 ألفًا و86‎‏ حالة منذ بدء تفشى الجائحة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

ورجح فريق علماء صينيين أن يكون الفيروس التاجى قد بدأ الانتشار فى الولايات المتحدة فى سبتمبر 2019، أى قبل 5 أشهر من الإعلان عن أول إصابة رسميا.