أمطار رعدية وسيول على 4 مناطق بـ السعودية

جدة - نرمين السيد - توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية بـ السعودية أن يشهد طقس اليوم الخميس بالمملكة، سقوط أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة قد تؤدى الى جريان السيول على مناطق "جازان، وعسير، والباحة، ومكة الكرمة والمرتفعات".





وأفاد المركز بأن هناك فرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتى المدينة المنورة وتبوك. وأضاف أن البحر الأحمر سيشهد رياحا سطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالى بسرعة 20-42 كليومترا فى الساعة، كما ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزئين الأوسط والجنوبى بسرعة 15-35 كليومترا فى الساعة، وارتفاع موجه من مترين إلى مترين ونصف المتر. أما الخليج العربى، فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 15-38 كليومترا فى الساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر.

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