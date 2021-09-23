طرق تحويل رصيد موبايلي من رقم لرقم 1443 كاملة بالتفصيل

تحويل رصيد موبايلي من رقم لرقم آخر هي واحدة من أهم الخِدْمَات التي تقدمها شركة مُوبايلي mobily لخدمات الاتصالات والإنترنت داخل المملكة العربية السُّعُودية ، وتأتي هذه الخدمة ضمن مجموعة من الخِدْمَات المهمة والمتطورة التي تسعى الشركة إلى توفيرها طوال الوقت لكافة عملائها القدامى والجدد ، وفيما يلي عبر موقع ثقفني ؛ سوف يتم توضيح كيفية الحصول على خدمة تحوِيل رَصيد مُوبايلي من رَقْم إلى رَقْم آخر بعدة طرق بالتفصيل.

تحويل رصيد موبايلي من رقم لرقم

تُقدم شركة موبايلي العديد من الخِدْمَات المهمة للعملاء مثل خدمة معرفة رصيد موبايلي السعودية وكذلك تحويل الرصيد وغيرهم ، وحتى يتمكن أي من عملاء شركة مُوبايلي السُّعُودية من الحصول على خدمة تَحويل الرَّصيد عبر خط مُوبايلي من رَقم لرَقم آخر بنجاح ، يجب اتباع أي من الطرق التي توفرها الشركة لذلك عبر الهاتف الجوال أو عبر الموقع الرسمي والإنترنت وذلك على النحو التالي:

الطريقة الأولى

إن أهم وأشهر طريقة تَحويل رصِيد مُوبايلي إلى رقم آخر تتم من خلال كود مختصر على الهاتف، تأتي على النحو التالي:

يتم كتابة الكود المختصر على برنامج الاتصال بالهاتف: *123#

إدخال رقم الهاتف الجوال المراد تحويل الرصيد إليه.

إدخال قيمة الرصيد المراد تحويله.

التأكيد.

الذَّهاب إلى مكون الأرقام على الهاتف.

كتابة الكود من اليمين إلى اليسار: *123*رقم الجوال*قيمة الرصيد#

الضغط على الاتصال.

في حالة كان الكود والرقم صحيح ، سوف تظهر رسالة تؤكد إتمام عملية تَحويل الرَّصيد بنجاح.

إرسال رسالة نصية قصيرة على الهاتف إلى رَقْم: ١١٠٠

ويحب أن يكون محتوى الرسالة هو : (الرَّقْم المراد التحويل إليه) مسافة (المبلغ المراد تحويله)

يجب أن يكون مبلغ الرصيد المُحوَّل من مضاعفات الـ ٥ ريال مثل: (٥ ، ١٠ ، ١٥ ، ٢٠ ، إلخ).

الطريقة الثانيةالطريقة الثالثةالطريقة الرابعة

كما يمكن أيضاً إتمام عملية تحْويل الرَّصيد من خط مُوبايلي لرَقم آخر عبر الإنترنت كما يلي من خلال اتباع الخطوات التالية الذكر:

وهناك طريقة أخرى يمكن لعملاء شركة موبايلي السُّعُودية الاعتماد عليها من أجل الحصول على خدمة تحويل رصيد موبايلي من رقم لرقم آخر بسهولة وذلك عبر الدخول إلى (حسابي) للمستخدم على الموقع الرسمي لشركة موبايلي عبر متصفح الويب والبدء في عملية تحويل الرصيد التي أتي كواحدة من الخِدْمَات المتاحة للعميل عبر حسابه الإلكتروني بشركة موبايلي.