إيه بى سى : استدعاء محتمل لـ مساعدى ترامب فى التحقيق بشأن أحداث الكابيتول

جدة - نرمين السيد - قالت وسائل إعلام أمريكية، إن لجنة مجلس النواب الأمريكى المعنية بالتحقيق فى أحداث الهجوم على مبنى الكابيتول فى السادس من يناير الماضى، قد تأمر باستدعاء بعض مساعدى الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، خلال الأيام المقبلة.





وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية أن هذه الأوامر من الممكن أن تستهدف عديدا من المساعدين السابقين رفيعى المستوى لـ الرئيس السابق دونالد ترامب، من أجل الحصول المعلومات. وأوضحت الشبكة أنه قد يتم استدعاء عضو الكونجرس السابق عن الحزب الجمهورى ورئيس موظفى البيت الأبيض السابق، مارك ميدوز، ومساعدى البيت الأبيض دان سكافينو وستيفن.

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