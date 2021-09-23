بالتقسيط الميسر 50,000 ريال تمويل إمكان بدون كفيل وبدون تحويل الراتب

بالتقسيط الميسر الشهري حتى أربعة وعشرون شهر على الأكثر يمكن الحصول على تمويل ميسر لدى شركة إمكان للتمويل التابع إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية حيث يمتاز التمويل بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء السعوديين في كافة البنوك السعودية ولكن يطلب بعض الضوابط والشروط اللازمة للحصول على التمويل الميسر أو التمويل الإضافي أو التمويل التأجيري أو تمويل المشروعات ومنها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره يبلغ 20 عام على الأقل للموافقة على طلب قرض شركة إمكان السعودي ويتم التقديم الآن للحصول على عرض تمويل ميسر بدون كفيل وبلا تحويل للراتب الشهري بالجدولة المريحة للعملاء السعوديين فقط لا غير عبر شركة إمكان للتمويل التابع إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة.

أهم الضوابط والشروط اللازمة للحصول على تمويل ميسر من تمويل إمكان الراجحي

تمويل إمكان مصرف الراجحي من أهم التمويلات الميسرة في السعودية حيث يحتاج التمويل أقل راتب شهري يبدأ من 2 ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل ويصل مبلغ التمويل إلى خمسون ألف ريال سعودي ولكن تحت ضوابط وشروط معلنة لدى شركة إمكان للتمويل في السعودية سوف نتعرف عليها اليوم بكل التفاصيل عبر موقع ثقفني كما يلي:

يشترط تمويل إمكان الميسر التابع إلى مصرف الراجحي توفير دخل شهري ثابت لا يقل عن 2000 ريال سعودي بموافقة شركة إمكان.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره من عشرون سنة فأكثر من ذلك للموافقة على طلب التمويل.

فتح حساب جديد لدى مصرف الراجحي السعودي قبل القيام بالتقديم الإلكتروني.

التمويل الميسر يحتاج عدم تعثر العميل المتقدم لدى تقرير سمه السعودي بالمملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي متوافق ومطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

التمويل الميسر بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري عبر إمكان للتمويل.

شركة إمكان للتمويل بالمملكة يعطي التمويل بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة.

يمنح التمويل بفترة سداد ميسرة حتى أربعة وعشرون شهر وأقل فترة تمويل ثلاثة أشهر.

كذلك تمويل بأقل راتب شهري يبدأ من ألفين ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل الميسر حتى خمسون ألف ريال سعودي كمبلغ تمويل في السعودية.

مزايا التمويل الميسر النقدي لدى تمويل إمكان الراجحي