إصابات كورونا فى الهند تتجاوز 33 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، تسجيل 31.923 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ بذلك إجمالى حالات الإصابة 33 مليونًا و563 ألفًا و421 حالة منذ بداية الوباء.





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