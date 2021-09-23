طريقة شحن زين هي الطريقة التي يتمكن من خلالها العملاء في المملكة العربية السعودية من شحن شريحة شركة زين للاتصالات من خلال الخطوات البسيطة، وسوف نتعرف على هذه الطرق بالتفصيل.

طريقة شحن زين

تعد شركة زين من الشركات المميزة في عالم الاتصالات، وتوفر الكثير من الخدمات إلى عملائها وأهم الطرق التي يمكن من خلالها أن نشحن بطاقة زين هي:

طريقة شحن زينة أون لاين

يستطيع العملاء أن يقوم بشحن زين أون لاين من خلال اتباع هذه الخطوات:

قم بالدخول إلى موقع شركة زين الرسمي من خلال هذا الرابط المباشر.

يتم إدخال رقم الهوية ورقم الجوال بالأماكن المحدد لهما.

اكتب الرصيد الحالي.

يتم كتابة مبلغ الشحن.

يختار العميل الطريقة التي تناسبه في الدفع سواء كانت بطاقة الائتمان أو بطاقة مدى أو بطاقة ماستر كارد أو فيزا أو سداد.

يتم إدخال جميع البيانات الخاصة بالدفع.

يضغط العميل على التالي.

نجد أن عملية الشحن قد تمت أون لاين والرصيد تم إضافته إلى خط الهاتف

طريقة شحن زين مسبق الدفع

هناك مجموعة من الخطوات التي يتبعها الأفراد في المملكة العربية السعودية حتى يتمكنوا من شحن زين مسبق الدفع، وهذه الطرق الخطوات هي:

اتصل على رقم الهاتف 717 .

يستمع المستخدم إلى الرسائل الصوتية.

يختار طريقة الشحن التي تناسبه سواء كانت عبر نظام سداد أو إعادة الشحن من خلال بطاقات.

يتم إدخال رقم البطاقة ورقم المستخدم في سداد، وهنا يكون قد تم عملية الشحن.

طريقه شحن زين من الراجحي

يمكن استخدام بنك الراجحي في شحن بطاقة زين بسهولة من خلال هذه الخطوات:

قم بالدخول إلى موقع شركة زين من خلال الرابط المباشر.

إدخال رقم الهوية المخصص إلى المستخدم.

تتم كتابة رقم الهاتف الجوال في المكان المحدد له.

اكتب الرصيد الحالي الموجود في الخط .

يكتب العميل مبلغ الشحن الذي يريد أن يضيفه.

يختار بطاقة من الخيارات التي تظهر على الشاشة.

تتم كتابة جميع المعلومات الخاصة بالحساب البنكي للمستخدم.

الضغط على كلمة التالي.

نجد أن رصيده يتم إضافته إلى رقم الهاتف الجوال.

الاستعلام عن رصيد زين أون لاين

هناك مجموعة من الخطوات التي يتبعها عملاء زين حتى يستعلموا عن رصيدهم أونلاين وهذه الخطوات: