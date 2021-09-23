إيطاليا تطالب المجتمع الدولى بحماية التراث الثقافى بأفعانستان

جدة - نرمين السيد - قال فرانشيسكينى، فى مداخلة بمؤتمر "الأكاديميات الوطنية لدول مجموعة العشرين"، الذى استضافه مقر الأكاديمية الوطنية الإيطالية (LINCEI) فى روما، إنه "فى الوثيقة النهائية لمؤتمر وزراء الثقافة فى مجموعة العشرين، التى تم التوقيع عليها بالإجماع فى نهاية يوليو فى روما، تم التأكيد مجددًا على الحاجة إلى حماية الثقافة والقطاعات الإبداعية التى تعزز النمو المستدام والمتوازن".

وتابع: "بالإضافة إلى حماية التراث الثقافى فى مواجهة مخاطر وتهديدات الإرهاب والحروب والكوارث الطبيعية".

وتسعى إيطاليا لعقد قمة استثنائية لمجموعة العشرين حول التطورات فى أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على مقاليد السلطة.