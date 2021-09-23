الاحتفال بـ اليوم الوطنى للمملكة العربية السعودية .. اعرف تاريخه

جدة - نرمين السيد - تحتفل المملكة العربية السعودية الشقيقة، اليوم الخميس، الموافق 23 سبتمبر من كل عام بـ اليوم الوطنى لتوحيد المملكة، هذا التاريخ الذى يعود إلى المرسوم الملكى الذى أصدره الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، والذى قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز إلى المملكة العربية السعودية.





وفى 5 شوال 1319هـ الموافق 15 يناير 1902م تمكن الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية من استعادة الرياض عاصمة أسلافه مؤسسى الدولة السعودية الثانية، والعودة بأسرته إليها. اليوم الوطنى للمملكة العربية السعودية وبعد استرداد الرياض، واصل الملك عبدالعزيز كفاح مسلح لمدة زادت عن 30 عاما من أجل توحيد مملكته، وتمكن من توحيد عديد من المناطق من أهمها "جنوب نجد وسدير والوشم سنة 1902م، ثم القصيم سنة 1904م، ثم الأحساء سنة 1913م، وصولاً إلى عسير سنة 1919م، وحائل سنة 1921م. وتمكن الملك المؤسس عبد العزيز من ضم منطقة الحجاز بين عامى 1925م، 1930م، حيث اكتمل توحيد منطقة جازان.

وفى الـ 19 من شهر سبتمبر عام 1932م صدر أمر ملكى للإعلان عن توحيد البلاد وتسميتها باسم المملكة العربية السعودية، اعتباراً من الخميس 21 جمادى الأولى عام 1351 هـ، الموافق 23 سبتمبر 1932م.

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